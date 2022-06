Gf Vip 6, Jessica Selassié racconta come ha scoperto della (presunta) frequentazione tra Barù e un’altra ragazza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Recentemente Jessica Selassié ha diffuso un comunicato attraverso il quale ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Barù. Da quando è uscita la notizia di una presunta frequentazione tra l’ex gieffino e la modella Ludovica Perissinotto, Jessica ha deciso di fare un passo indietro, proprio come ha raccontato ai microfoni di CasaChi: Io cerco quasi sempre di non buttarmi giù, poi capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito ha visto che anche io avevo i miei sfoghi, per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni, sono bella e nulla. Quindi, insomma, ci sono rimasta sicuramente male di scoprire così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Recentementeha diffuso un comunicato attraverso il quale ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con. Da quando è uscita la notizia di unatra l’ex gieffino e la moLudovica Perissinotto,ha deciso di fare un passo indietro, propriohato ai microfoni di CasaChi: Io cerco quasi sempre di non buttarmi giù, poi capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito ha visto che anche io avevo i miei sfoghi, per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni, sono bella e nulla. Quindi, insomma, ci sono rimasta sicuramente male di scoprire così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Jessica Selassié racconta come ha scoperto della (presunta) frequentazione tra Barù e un’altra ragazza… - Lucia53738418 : @Sorelis35030663 Io sono sempre stata Jessica vip e continuerò a sostenerla nei programmi che ci sarà lei è a sost… - coracao_nessa : @GF_diretta io vorrei capire come mai Jessica che ha vinto il GF vip non la si vede a partecipare ad altri reality… - martalongo5 : @1DMarty_me @koala_anxiety Ma smettila che Baru' nn ha perculato nessuno.E chi voleva andare nel locale ci e' andat… - infoitcultura : Gf Vip 6, nessuna storia tra Jessica e Barù: la Principessa smentisce i rumors -