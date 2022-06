Gestione sostenibile dei rifiuti agricoli, Cia Campania sigla l’accordo con la Regione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per supportare le imprese agricole su come organizzare la Gestione dei propri rifiuti speciali, la CIA Campania e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali siglano un accordo di collaborazione con l’obiettivo di realizzare iniziative di informazione e formazione per sensibilizzare tutti gli attori della filiera e di promuovere, in particolare, filiere sostenibili che passano anche attraverso l’autocompostaggio agricolo e un impiego efficiente del compost prodotto. Cia Campania ricorda che per gli agricoltori che decidono di smaltire autonomamente queste tipologie di rifiuti, senza quindi più avvalersi del gestore pubblico, è prevista, secondo i casi, una esenzione totale o parziale della TARI, previa comunicazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per supportare le imprese agricole su come organizzare ladei proprispeciali, la CIAe la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestalino un accordo di collaborazione con l’obiettivo di realizzare iniziative di informazione e formazione per sensibilizzare tutti gli attori della filiera e di promuovere, in particolare, filiere sostenibili che passano anche attraverso l’autocompostaggio agricolo e un impiego efficiente del compost prodotto. Ciaricorda che per gli agricoltori che decidono di smaltire autonomamente queste tipologie di, senza quindi più avvalersi del gestore pubblico, è prevista, secondo i casi, una esenzione totale o parziale della TARI, previa comunicazione ...

