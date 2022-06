Gennaro Gattuso intervistato da Veltroni: “Vengo da una famiglia di emigranti, come potrei essere razzista” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Ma se ho una famiglia di emigranti che ha dovuto lasciare la Calabria per cercare fortuna come diavolo potrei essere razzista?”. Parole di Rino Gattuso, che ha rilasciato una lunga intervista a Walter Veltroni, per il Corriere della Sera, alla vigilia della nuova avventura in panchina, in Spagna, a Valencia. Avventura partita con polemiche, le stesse che avevano accompagnato Gattuso quando era stato vicinissimo al Tottenham: dichiarazioni del passato dal sapore discriminatorio. Ma l’etichetta del razzista Gattuso la respinge nettamente: “In un caso ho detto che il matrimonio è tra uomo e donna, nel 2008…ma poi ho aggiunto che per me ognuno è libero di fare ciò che vuole, ed è quello che penso. Ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Ma se ho unadiche ha dovuto lasciare la Calabria per cercare fortunadiavolo?”. Parole di Rino, che ha rilasciato una lunga intervista a Walter, per il Corriere della Sera, alla vigilia della nuova avventura in panchina, in Spagna, a Valencia. Avventura partita con polemiche, le stesse che avevano accompagnatoquando era stato vicinissimo al Tottenham: dichiarazioni del passato dal sapore discriminatorio. Ma l’etichetta della respinge nettamente: “In un caso ho detto che il matrimonio è tra uomo e donna, nel 2008…ma poi ho aggiunto che per me ognuno è libero di fare ciò che vuole, ed è quello che penso. Ogni ...

