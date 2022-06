Gemitaiz suona chill nel buio dell' Eclissi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La prima cosa che mi ha colpito diè che è un disco molto, oserei dire molto intimo. Ci sono al suo interno dei banger, ovviamente, ma il cuore è “rilassato”. Così, in retrospettiva, anche i tuoi due dischi precedenti, mi sembrano un tassello per arrivare qui. È così? È solo figlio dei due anni alle nostre spalle? Perché anche i brani con MadMan o con Marra e Coez, mi sembrano “pacati” rispetto al classico banger. Mah, guarda. Il disco è sicuramente intimo, molto personale, a parte il pezzo con Mad e quello con Ferg, il resto è molto “easy”. È tutto arrangiato, abbiamo cercato di dare la massima evoluzione di ogni pezzo, per come devere. Abbiamo passato molto tempo nella fase di mix & master. Alla fine è un disco che è stato fatto in due anni di pandemia, non c’era granché da raccontare, se non noi ...