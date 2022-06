Gattuso: «Tifo sempre Ancelotti, come si può non farlo? È un maestro, sarà bello incontrarlo in Liga» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giornalismo italiano non sa più cosa inventarsi pur di difendere Rino Gattuso. Oggi il Corriere della Sera scomoda Walter Veltroni per intervistare il nuovo allenatore del Valencia. Un’intervista che definire inutile è un complimento. Un concentrato di ipocrisia per accreditare ancora una volta l’immagine dell’uomo che si è fatto da sé, che non è razzista, né omofobo, né misogino. Ficcante il titolo: «La mia è una famiglia di emigranti come potrei io essere razzista?». Un po’ come quelli che “ho tanti amici gay”. L’intervista più piatta che Veltroni abbia mai scritto, vogliamo considerare lo scialbo contenuto come una forma di protesta dell’ex segretario del Pds. Ovviamente nemmeno una domanda su Mendes né sul fatto che tutte le accuse nei suoi confronti pesano all’estero mentre in Italia continua a essere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giornalismo italiano non sa più cosa inventarsi pur di difendere Rino. Oggi il Corriere della Sera scomoda Walter Veltroni per intervistare il nuovo allenatore del Valencia. Un’intervista che definire inutile è un complimento. Un concentrato di ipocrisia per accreditare ancora una volta l’immagine dell’uomo che si è fatto da sé, che non è razzista, né omofobo, né misogino. Ficcante il titolo: «La mia è una famiglia di emigrantipotrei io essere razzista?». Un po’quelli che “ho tanti amici gay”. L’intervista più piatta che Veltroni abbia mai scritto, vogliamo considerare lo scialbo contenutouna forma di protesta dell’ex segretario del Pds. Ovviamente nemmeno una domanda su Mendes né sul fatto che tutte le accuse nei suoi confronti pesano all’estero mentre in Italia continua a essere ...

Advertising

Claplaz : RT @napolista: Gattuso: «Tifo sempre Ancelotti, come si può non farlo? È un maestro, sarà bello incontrarlo in Liga» Il Corsera scomoda Ve… - napolista : Gattuso: «Tifo sempre Ancelotti, come si può non farlo? È un maestro, sarà bello incontrarlo in Liga» Il Corsera s… - FR4NZLilli : @BabboChiquita @Ivan_milanista @CiccioRif @wazzaCN @pasqlaragione Lancio di 70 metri col contagiri sulla corsa di b… - Dekmar83 : Tifo #Napoli ma sono tanto affezionato al @valenciacf. Oggi leggo che manca solo l'ufficialità di #Gattuso come all… -