Gattuso non ci sta: “Ma quale razzista? Giudicatemi solo per il mio lavoro” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Desidero solo fare il lavoro che mi piace, con tranquillità. Ed essere giudicato solo per quello. Per ciò che sono, davvero. Sono molto diverso da come vengo descritto da dodici mesi a questa parte. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica”. Con queste dure parole, Gennaro Gattuso in un’intervista al Corriere della Sera respinge al mittente le accuse di razzismo degli ultimi giorni da parte dei tifosi del Valencia in seguito alla notizia del suo arrivo sulla panchina: “Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello. Io non sono un tipo da social. Se mi chiamano Ringhio, ci sarà un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Desiderofare ilche mi piace, con tranquillità. Ed essere giudicatoper quello. Per ciò che sono, davvero. Sono molto diverso da come vengo descritto da dodici mesi a questa parte. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica”. Con queste dure parole, Gennaroin un’intervista al Corriere della Sera respinge al mittente le accuse di razzismo degli ultimi giorni da parte dei tifosi del Valencia in seguito alla notizia del suo arrivo sulla panchina: “Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello. Io non sono un tipo da social. Se mi chiamano Ringhio, ci sarà un ...

