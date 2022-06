Gattuso | “Molto riconoscente al Milan | ecco a quanto ho rinunciato”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Gennaro, ex calciatore ed ex allenatore del, non perde mai occasione per ribadire l'amore per i colori rossoneri

Advertising

AndreaBrownAm : RT @pasqlaragione: Gattuso: “Sono molto riconoscente al Milan. Se sono quello che sono, lo devo a quella società, a quei colori che ho semp… - evivanco7 : RT @pasqlaragione: Gattuso: “Sono molto riconoscente al Milan. Se sono quello che sono, lo devo a quella società, a quei colori che ho semp… - Danielee1899 : RT @pasqlaragione: Gattuso: “Sono molto riconoscente al Milan. Se sono quello che sono, lo devo a quella società, a quei colori che ho semp… - PianetaMilan : #Gattuso: 'Molto riconoscente al @acmilan: ecco a quanto ho rinunciato' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Ggmar00 : RT @pasqlaragione: Gattuso: “Sono molto riconoscente al Milan. Se sono quello che sono, lo devo a quella società, a quei colori che ho semp… -

... ma si sa, i piedi buoni non sono mai stati specialità della casa - richiedemeno sbattimento. Chi giudicacome un essere spregevole, magari, farebbe bene a rammentare che al Milan ......dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio omosessuale èstrano per me. Ma ognuno fa quello che vuole". Ora, il problema è sempre lo stesso: fermo restando che le frasi di...L'agente di Politano, Mario Giuffredi, parla del futuro dell'esterno che con Spalletti non rende al meglio delle proprie possibilità.L'agente di Matteo Politano apre le porte all'addio dell'attaccante in vista della prossima stagione: 'Il gioco di Spalletti non si addice alle sue caratteristiche'.