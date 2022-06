Gas serra | la Nuova Zelanda mette nel mirino le emissioni del bestiame

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - Laha pubblicato un piano per tassare leagricole, nel tentativo di affrontare una delle maggiori fonti di gasdel Paese: le eruttazioni e le flatulenze di ovini e bovini. Infatti quasi la metà delletotali di gasdel paese proviene dagli allevamenti animali sotto forma di metano. La proposta prevede però anche incentivi per gli agricoltori che ridurranno le, grazie ad additivi nei mangimi, o a quelli che pianteranno alberi nella loro azienda per compensare l'inquinamento causato dal

Oggi il 15 per cento di emissioni dinell'Ue dipende proprio dai trasporti su strada. Il blocco di destra vuol far saltare questa divieto previsto entro il 2035 (con l'emendamento chiave ...... e sono green grazie al supporto del partner tecnico Neutralia che, attraverso uno specifico protocollo, effettua la misurazione delle emissioni die in seguito indirizza strategie di ... Al voto otto dossier del pacchetto "Fit for 55" del New Green Deal con il quale la commissione si impegna a tagliare le emissioni di gas serra del 55% entro 2030 di Redazione Online Giornata cruciale ...