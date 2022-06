Galles-Olanda, le formazioni ufficiali: Bale in panchina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Seconda giornata del gruppo 4 Lega A in Nations League, con la sfida tra Galles e Olanda (di seguito le formazioni ufficiali). Nella prima sfida, i Dragoni sono stati sconfitti 2-1 dalla Polonia in rimonta, ma quattro giorni dopo hanno festeggiato un traguardo importantissimo. I britannici, infatti, hanno battuto l’Ucraina nella finale playoff qualificandosi per i Mondiali in Qatar, a 64 anni di distanza dall’ultima volta. Il Galles, infatti, finora ha partecipato al campionato del mondo solo nell’edizione 1958 in Svezia, perdendo 1-0 ai quarti di finale contro il Brasile (rete di Pelé). Nel torneo che si disputerà a novembre-dicembre prossimi, i Dragoni se la vedranno con Inghilterra, Iran e Stati Uniti nel girone B. L’Olanda ha cominciato benissimo il percorso in questa terza ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Seconda giornata del gruppo 4 Lega A in Nations League, con la sfida tra(di seguito le). Nella prima sfida, i Dragoni sono stati sconfitti 2-1 dalla Polonia in rimonta, ma quattro giorni dopo hanno festeggiato un traguardo importantissimo. I britannici, infatti, hanno battuto l’Ucraina nella finale playoff qualificandosi per i Mondiali in Qatar, a 64 anni di distanza dall’ultima volta. Il, infatti, finora ha partecipato al campionato del mondo solo nell’edizione 1958 in Svezia, perdendo 1-0 ai quarti di finale contro il Brasile (rete di Pelé). Nel torneo che si disputerà a novembre-dicembre prossimi, i Dragoni se la vedranno con Inghilterra, Iran e Stati Uniti nel girone B. L’ha cominciato benissimo il percorso in questa terza ...

Advertising

11contro11 : #Galles-#Olanda, le formazioni ufficiali: Bale in panchina #Nazionali #11contro11 - internewsit : Galles-Olanda, le formazioni ufficiali: una prima volta per de Vrij! - - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Galles-#Olanda: #NationsLeague 2022/2023 - planetwin365ita : Sull'onda di una qualificazione mondiale che mancava da 64 anni, i #Dragoni sono chiamati al riscatto da un esordio… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, mercoledì 8 giugno 2022: Galles - Olanda in primo piano -