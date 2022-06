Fugge anche il Rabbino capo di Mosca. Per non cedere alle pressioni di Putin e sostenere la guerra (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si allunga l’elenco dei dissidenti di Putin in fuga. Alla fine anche Pinchas Goldschmidt, il Rabbino capo di Mosca, è fuggito dalla Russia e ha riparato in Ungheria, prima di arrivare in Israele. Secondo quanto ha denunciato su Twitter sua nuora, la giornalista Avital Chizhik-Goldschmidt, le autorità russe lo hanno sottoposto a lungo a pesanti pressioni perché l’uomo sostenesse, secondo le sue possibilità divulgative, una comunicazione incentrata a rilanciare «l’operazione speciale» in Ucraina. Il Rabbino capo, però, non ha retto alle sollecitazioni divenute via via vere e proprie insistenze. Non ha retto all’onda d’urto delle sollecitazioni pressanti e ha optato, come altri dissidenti prima di lui, per la fuga, messa in atto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si allunga l’elenco dei dissidenti diin fuga. Alla finePinchas Goldschmidt, ildi, è fuggito dalla Russia e ha riparato in Ungheria, prima di arrivare in Israele. Secondo quanto ha denunciato su Twitter sua nuora, la giornalista Avital Chizhik-Goldschmidt, le autorità russe lo hanno sottoposto a lungo a pesantiperché l’uomo sostenesse, secondo le sue possibilità divulgative, una comunicazione incentrata a rilanciare «l’operazione speciale» in Ucraina. Il, però, non ha rettosollecitazioni divenute via via vere e proprie insistenze. Non ha retto all’onda d’urto delle sollecitazioni pressanti e ha optato, come altri dissidenti prima di lui, per la fuga, messa in atto ...

