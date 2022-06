Frattini | norme penali su maltrattamenti non adeguate

(Di mercoledì 8 giugno 2022) "Lesul maltrattamento degli animali è come non averle". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Franco, che ha voluto così sottolineare l'inzza della tutela ...

Il Sole 24 Ore

"Lepenali sul maltrattamento degli animali è come non averle". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Franco, che ha voluto così sottolineare l'inadeguatezza della tutela penale ..."Nel nostro sistema esiste un problema di tecnica normativa che affastellasurendendole alla fine sempre meno intellegibili. La riforma del Codice degli appalti su cui ... Franco, ... 24zampe | Frattini: la tutela degli animali “è norma di grande civiltà giuridica” Roma, 8 giu. (askanews) - 'Le norme penali sul maltrattamento degli animali è come non averle'. Lo ha detto il presidente del Consiglio di ...Roma, 8 giu. (askanews) - "I diritti degli animali nella recente riforma costituzionale". E' il titolo del convegno che si svolge alle 15 presso la Sala Pompeo di Palazzo Spada, sede del Cosniglio di ...