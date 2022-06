Francia, altre 9 segnalazioni di «punture selvagge»: le iniezioni a tradimento durante i festival musicali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua a crescere il fenomeno delle «punture selvagge» che vengono effettuate a tradimento con le siringhe durante feste o grandi eventi musicali. Secondo quanto riporta la stampa francese, gli organizzatori del festival Papillons de Nuit, che si è svolto dal 3 al 5 giugno in Normandia, ci sono state nove segnalazioni di iniezioni selvagge su 86.000 partecipanti dell’evento. Le vittime sono state assistite sul luogo dai servizi sanitari e all’ingresso del festival sono stati aumentati i controlli affinché non entrassero altre siringhe. Il pubblico ministero Michael Giraudet, che ha confermato i fatti, ha riferito che alcune delle vittime erano anche sotto l’effetto di molto alcol. «Tutte le forze di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua a crescere il fenomeno delle «» che vengono effettuate acon le siringhefeste o grandi eventi. Secondo quanto riporta la stampa francese, gli organizzatori delPapillons de Nuit, che si è svolto dal 3 al 5 giugno in Normandia, ci sono state novedisu 86.000 partecipanti dell’evento. Le vittime sono state assistite sul luogo dai servizi sanitari e all’ingresso delsono stati aumentati i controlli affinché non entrasserosiringhe. Il pubblico ministero Michael Giraudet, che ha confermato i fatti, ha riferito che alcune delle vittime erano anche sotto l’effetto di molto alcol. «Tutte le forze di ...

