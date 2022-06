FOTO | John Cena vola in Olanda per incontrare un giovane fan fuggito dalla guerra in Ucraina

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nonostante sia ormai un part timer,continua ad essere un beniamino dei fan, soprattutto di quelli più piccoli. Per loro il leader della C-Nation è un idolo eha sempre ricambiato il loro affetto. Come sappiamo la WWE partecipa da anni al programma “Make A Wish” grazie al quale viene realizzato il desiderio di piccoli fan, spesso affetti da gravi problemi di salute, dii loro idoli.detiene in questo ambito un vero e proprio primato, avendo realizzato i sogni di oltre 650 bambini. Nei giorni scorsi il 16 volte campione del mondo èto inperun piccolo fan scappato. La storia di Misha Misha Rohozhyn è un bambino ucraino affetto da sindrome di ...

Advertising

pharsaliaa : @LengoCotto @FelipeKarmelo @John_Magufuli_ @TitvsImperator2 Mi dispiace per loro? Certo che sí Ma l'idea che ci sia… - SpazioWrestling : WWE: Il mondo del wrestling esplode dopo l'annuncio del ritorno di John Cena *FOTO* #JohnCena #WWE - John_Corven_007 : RT @palita4real: Asi se presenta un personaje, no con una foto berreta del backstage. - Sfizio932 : @BellaHasaal @FemdomAds @Brun0Parent @RTgameFINDOM @bdsm_europa @findomitalia @findom4feet @findomWoR @rt_feet… - lapepocumbiaa : La ultima foto, ten se parece a John Lennon ?? -

The Shield Of Wrestling

Le star sul palco, da Hans Zimmer a Elton, si sono alternate con i più grandi performer del West End, dal cast di The Lion King a Hamilton alla presenza del creatore Lin - Manuel Miranda. Da ...Arthur è un uomo che ha perso un figlio, che tiene ladi sua madre accanto al letto e che ... L'eredità diMarston, protagonista di Red Dead Redemption, è quella che Arthur Morgan lascia a noi ... John Cena: foto con ragazzo disabile scappato dalla guerra Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore è arrivata la notizia del ritorno in WWE di John Cena. Per chi ancora non lo sapesse, John tornerà il 27 giugno in occasione dei 20 anni del suo debutto ...Annuncio vendita MINI Mini Countryman 2.0 John Cooper Works Pro Countryman ALL4 usata del 2018 a Legnaro, Padova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...