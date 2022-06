Forza Italia tifa Tosi sindaco di Verona | ' ' Sboarina inaffidabile | Flavio andrà al ballottaggio' '

Advertising

Questa almeno sarebbe la soluzione gradita a Pd,e renziani . Ma il Movimento sta cercando di far inserire nel testo un passaggio più esplicito. La capogruppo al Senato Maria Domenica ...... Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo ): nelle giunte uscenti, 3 sindaci sono della Lega, 3 FdI, 6, 4 civici ...PALERMO – “E’ un errore, commesso certamente in buona fede, di cui mi assumo la responsabilità e di cui chiedo scusa innanzitutto ai nostri elettori. L’unico rimedio è quello di costituirci parte civi ...E' qui, infatti, che si gioca la partita più interessante in questo turno delle elezioni amministrative per il Veneto, dove si misurerà il rapporto di forze all'interno della coalizione di ...