Forza e Coraggio-Grippo Drs, la crescita del movimento passa dalle collaborazioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un ulteriore passo in avanti per la Forza e Coraggio. Ma non un passo di quelli banali, sarà anche piccolo, ma può servire per creare un precedente fruttuoso. L’accordo di collaborazione per questa e per le prossime stagioni con la Grippo Drs va al di là di una carta firmata tra le parti o una stretta di mano. E’ il segnale che viene mandato che ha una certa importanza. Scatta un meccanismo di crescita per la società di Luigi De Rosa che, da oggi, sa di avere un riferimento importante, storico e blasonato sul territorio, una vetrina per i propri talenti. Dall’altra la Forza e Coraggio, senza parlare di un rapporto creato, cosa comunque importante perchè poco frequente da queste parti, sa di poter crescere come squadra e aiutare a crescere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un ulteriore passo in avanti per la. Ma non un passo di quelli banali, sarà anche piccolo, ma può servire per creare un precedente fruttuoso. L’accordo di collaborazione per questa e per le prossime stagioni con laDrs va al di là di una carta firmata tra le parti o una stretta di mano. E’ il segnale che viene mandato che ha una certa importanza. Scatta un meccanismo diper la società di Luigi De Rosa che, da oggi, sa di avere un riferimento importante, storico e blasonato sul territorio, una vetrina per i propri talenti. Dall’altra la, senza parlare di un rapporto creato, cosa comunque importante perchè poco frequente da queste parti, sa di poter crescere come squadra e aiutare a crescere ...

Advertising

MarikaDisegni : Mai arrendersi. Si può piangere, ranicchiarsi un momento nel letto e sospirare ma la battaglia non finisce mai. Con… - e_romanzi : RT @CartaCastelli: #CertoChe ne occorre di forza .. Per ingoiare una lacrima e trasformarla in coraggio. - Tantiauguri_Lol : @antilopefusa Mi dispiace tanto, forza e coraggio ?? - CartaCastelli : #CertoChe ne occorre di forza .. Per ingoiare una lacrima e trasformarla in coraggio. - snowflowerss : FORZA E CORAGGIO CE LA PUOI FARE -