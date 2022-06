Forum Comunicazione 2022 | Employer branding day protagonista prima giornata

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - In archivio ladel, l'day diItaliana in collaborazione con il main partner Indeed. Una mattinata di confronti e ...

Adnkronos

Roma, 8 giu. - In archivio la prima giornata del Forum Comunicazione 2022, l'Employer branding day di Comunicazione Italiana in collaborazione con il main partner Indeed. Una mattinata di confronti e sessioni 'Phygital talk' in cui figure leader del settore hanno discusso strategie e tendenze.

Roma, 8 giu. - Domani, giovedì 9 giugno, a Roma si concluderà la XV edizione del Forum Comunicazione. L'evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 in Roma, e sarà trasmesso in live streaming sul sito.