Formula 1 - Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick e Hamilton lavorano a un film (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pronti per un nuovo film sulla Formula 1? Dopo il successo di Rush e della serie Drive to Survive di Netflix, la Apple Original films ha deciso di acquistare i diritti per realizzare una pellicola che avrà tre nomi pesantissimi nei titoli di testa: il protagonista Brad Pitt, il produttore Jerry Bruckheimer (Days of Thunder, Top Gun) e Joseph Kosinski, regista del seguito dello stesso Top Gun, Maverick. Compensi record. Al momento, il titolo e la trama vera e propria del film non sono noti: non sappiamo, quindi, se Pitt sarà chiamato a ricostruire uno specifico anno di campionato, oppure parteciperà ad una sorta di mondiale immaginario. Quello che i siti specializzati hanno scoperto è invece relativo ai compensi previsti, che saranno ...

