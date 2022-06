Fondo Impresa Femminile, si bissa col boom di domande: anche il nuovo sportello chiuso in 24h (Di mercoledì 8 giugno 2022) anche lo sportello del Fondo Impresa Femminile, questa volta dedicato alle imprese femminili attive già da 12 mesi su tutto il territorio nazionale, ha visto un vero e proprio boom di domande: in sole 24 ore dall’apertura, sono pervenute più di ottomila adesioni, determinando l’immediata chiusura dello sportello. Fondo Impresa Femminile, una misura sempre più richiesta Lo stesso scenario si era verificato nella data della prima apertura dello sportello del Fondo Impresa Femminile: lo scorso mese di maggio, all’apertura dedicata alle imprese femminili di nuova costituzione, il portale è stato letteralmente preso d’assalto ... Leggi su fmag (Di mercoledì 8 giugno 2022)lodel, questa volta dedicato alle imprese femminili attive già da 12 mesi su tutto il territorio nazionale, ha visto un vero e propriodi: in sole 24 ore dall’apertura, sono pervenute più di ottomila adesioni, determinando l’immediata chiusura dello, una misura sempre più richiesta Lo stesso scenario si era verificato nella data della prima apertura dellodel: lo scorso mese di maggio, all’apertura dedicata alle imprese femminili di nuova costituzione, il portale è stato letteralmente preso d’assalto ...

