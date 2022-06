Follia a Roma, monopattino lanciato da Trinità dei Monti: turisti americani fanno 25mila euro di danni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una notte di Follia che costa 25mila euro . A tanto ammontano i danni provocati alla scalinata di Trinità dei Monti da due turisti americani che nella notte tra giovedì 2 giugno e venerdì hanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una notte diche costa. A tanto ammontano iprovocati alla scalinata dideida dueche nella notte tra giovedì 2 giugno e venerdì hanno ...

Advertising

SusannaCeccardi : L'apripista è stato #Gualtieri a Roma: se io occupo abusivamente una casa, ho diritto a prendervi la residenza. A o… - meryanne61 : RT @adelestancati: Un'armonia mi suona nelle vene, allora simile a Dafne mi trasmuto in un albero alto, Apollo, perché tu non mi fermi. Ma… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Follia a #roma, #monopattino lanciato dalla scalinata di #trinità dei monti: turisti americani fanno 25mila euro di danni ht… - tafudany1 : RT @adelestancati: Un'armonia mi suona nelle vene, allora simile a Dafne mi trasmuto in un albero alto, Apollo, perché tu non mi fermi. Ma… - leggoit : Follia a #roma, #monopattino lanciato dalla scalinata di #trinità dei monti: turisti americani fanno 25mila euro di… -