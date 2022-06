Fiorentina, a centrocampo piace Grillitsch, in scadenza con l’Hoffenheim (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: segue il centrocampista austriaco Grillitsch. Il calciatore è in scadenza all’Hoffeneim e potrebbe arrivare a zero La Fiorentina si muove sul calciomercato per rinforzare il centrocampo e nelle ultime ore è spuntata la pista di Grillitsch. Il calciatore austriaco è in scadenza con l’Hoffeneim e i Viola potrebbero portarselo a Firenze a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato: segue il centrocampista austriaco. Il calciatore è inall’Hoffeneim e potrebbe arrivare a zero Lasi muove sul calciomercato per rinforzare ile nelle ultime ore è spuntata la pista di. Il calciatore austriaco è incon l’Hoffeneim e i Viola potrebbero portarselo a Firenze a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

