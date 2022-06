Findus, presentato il manifesto per la salvaguardia degli oceani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Pesca responsabile e trasparente, azioni concrete per la salvaguardia degli oceani, attenzione all'ambiente. Sono questi i tre pilastri su cui si fonda 'Fish For Good per il futuro degli oceani', il manifesto che Findus - azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods - ha presentato oggi all'Ocean Space di Venezia, in occasione della Giornata Mondiale degli oceani. Tra i pilastri del manifesto, la pesca responsabile (il 98% delle materie prime proviene da pesca sostenibile certificata Msc e acquacoltura Asc) e la riduzione dell'impatto ambientale (il 98% degli imballaggi è riciclabile e per le scatole si utilizza carta proveniente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Pesca responsabile e trasparente, azioni concrete per la, attenzione all'ambiente. Sono questi i tre pilastri su cui si fonda 'Fish For Good per il futuro', ilche- azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods - haoggi all'Ocean Space di Venezia, in occasione della Giornata Mondiale. Tra i pilastri del, la pesca responsabile (il 98% delle materie prime proviene da pesca sostenibile certificata Msc e acquacoltura Asc) e la riduzione dell'impatto ambientale (il 98%imballaggi è riciclabile e per le scatole si utilizza carta proveniente ...

Advertising

TV7Benevento : Findus, presentato il manifesto per la salvaguardia degli oceani - - italiaserait : Findus, presentato il manifesto per la salvaguardia degli oceani - LocalPage3 : Findus, presentato il manifesto per la salvaguardia degli oceani - ledicoladelsud : Findus, presentato il manifesto per la salvaguardia degli oceani - fisco24_info : Findus, presentato il manifesto per la salvaguardia degli oceani: (Adnkronos) - All’Ocean Space di Venezia, in occa… -