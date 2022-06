Findus e l'impegno per un mare senza rifiuti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Venezia, 8 giu. (Adnkronos) - Dopo aver preso parte lo scorso anno alla campagna 'Un mare di idee per le nostre acque', promossa da Coop in collaborazione con LifeGate PlasticLess, con l'adozione di 10 Seabin mangia - rifiuti lungo le coste italiane, Findus compie oggi un ulteriore passo in avanti con l'accensione a Venezia di un dispositivo di ultima generazione. Si tratta di un Pixie Drone, in grado di muoversi liberamente per raccogliere rifiuti galleggianti, tra cui plastica, organico, vetro, carta e tessuti. Il nome 'pixie' rimanda ai folletti dispettosi delle leggende britanniche che pare avessero, tra le proprie caratteristiche, quella di essere grandi esploratori dei mari e delle correnti. Il drone ha una velocità di 3 km/h, un'autonomia di sei ore di funzionamento con una ricarica e, per ogni missione, può ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Venezia, 8 giu. (Adnkronos) - Dopo aver preso parte lo scorso anno alla campagna 'Undi idee per le nostre acque', promossa da Coop in collaborazione con LifeGate PlasticLess, con l'adozione di 10 Seabin mangia -lungo le coste italiane,compie oggi un ulteriore passo in avanti con l'accensione a Venezia di un dispositivo di ultima generazione. Si tratta di un Pixie Drone, in grado di muoversi liberamente per raccoglieregalleggianti, tra cui plastica, organico, vetro, carta e tessuti. Il nome 'pixie' rimanda ai folletti dispettosi delle leggende britanniche che pare avessero, tra le proprie caratteristiche, quella di essere grandi esploratori dei mari e delle correnti. Il drone ha una velocità di 3 km/h, un'autonomia di sei ore di funzionamento con una ricarica e, per ogni missione, può ...

