Filorussi, riaperto porto Berdyansk, 'qui è pieno di grano' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il porto dell'Ucraina sud - orientale di Berdyansk, occupato dai russi, è stato riaperto dopo lo sminamento e si prevede che le prime navi con il grano prenderanno il mare alla fine di questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildell'Ucraina sud - orientale di, occupato dai russi, è statodopo lo sminamento e si prevede che le prime navi con ilprenderanno il mare alla fine di questa ...

Advertising

iconanews : Filorussi, riaperto porto Berdyansk, 'qui è pieno di grano' - AnnaritaNinni : Ucraina: in corso incontro Cavusoglu-Lavrov. Filorussi: riaperto porto Berdyansk, 'qui è pieno di grano' - Mondo -… - psymonic : #Ucraina : in corso incontro Cavusoglu-Lavrov. Filorussi: riaperto porto Berdyansk, 'qui è pieno di grano' - Mondo… - TelevideoRai101 : Filorussi, riaperto porto di Berdyansk - Gianga87 : Ucraina: in corso incontro Cavusoglu-Lavrov. Filorussi: riaperto porto Berdyansk, 'qui è pieno di grano' - Mondo -… -