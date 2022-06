Festival Estate 2022 a Pomezia e Torvaianica, un’estate di novità (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pomezia – Sta per partire l’Estate 2022 a Pomezia e Torvaianica. Ad aprire la stagione il prossimo 10 giugno, la I edizione del Festival letterario “Libri sotto le stelle” dedicata quest’anno a Margherita Hack nel centenario dalla nascita. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno il centro storico di Pomezia sarà teatro di una grande festa a cielo aperto, con presentazioni di libri, spettacoli, letture animate e attività per bambini, premi letterari, street art e musica. Dal 19 giugno sarà poi la volta della nuova rassegna “Star sotto le Stelle”: 14 eventi distribuiti in 7 serate di teatro, musica e cabaret che vedranno protagonisti artisti del calibro di Tiziana Foschi, Marco Falaguasta, Katia Rizzo, Marco Morandi, Claudia Campagnola, Corrado Tedeschi e Mario Zamma, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Sta per partire l’. Ad aprire la stagione il prossimo 10 giugno, la I edizione delletterario “Libri sotto le stelle” dedicata quest’anno a Margherita Hack nel centenario dalla nascita. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno il centro storico disarà teatro di una grande festa a cielo aperto, con presentazioni di libri, spettacoli, letture animate e attività per bambini, premi letterari, street art e musica. Dal 19 giugno sarà poi la volta della nuova rassegna “Star sotto le Stelle”: 14 eventi distribuiti in 7 serate di teatro, musica e cabaret che vedranno protagonisti artisti del calibro di Tiziana Foschi, Marco Falaguasta, Katia Rizzo, Marco Morandi, Claudia Campagnola, Corrado Tedeschi e Mario Zamma, ...

