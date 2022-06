Femminicidio a Vicenza: l’ex compagno che ha ucciso la donna è stato trovato morto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lidia Miljkovic aveva appena portato la figlia a scuola. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’ex-compagno le avrebbe sparato uccidendola, attorno alle 9.30 di mercoledì 8 giugno 2022. Il Femminicidio è successo a Vicenza; ora l’uomo, che si era dato alla fuga, è stato trovato morto in un’automobile ferma in una piazzola della tangenziale ovest della città. Per trovarlo si erano mobilitati alcuni elicotteri e la polizia aveva chiesto rinforzi ai reparti speciali di Padova e Verona. Vi raccomandiamo... Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessa l’ex compagno si sarebbe avvicinato alla 42enne dopo che lei si era allontanata dalla scuola ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lidia Miljkovic aveva appena portato la figlia a scuola. Secondo quanto ricostruito fino ad ora,le avrebbe sparato uccidendola, attorno alle 9.30 di mercoledì 8 giugno 2022. Ilè successo a; ora l’uomo, che si era dato alla fuga, èin un’automobile ferma in una piazzola della tangenziale ovest della città. Per trovarlo si erano mobilitati alcuni elicotteri e la polizia aveva chiesto rinforzi ai reparti speciali di Padova e Verona. Vi raccomandiamo... Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessasi sarebbe avvicinato alla 42enne dopo che lei si era allontanata dalla scuola ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso i… - graziano_delrio : Ogni volta è un chiedersi perché? Come è potuto accadere? C’è un lavoro culturale da fare ma dobbiamo anche favorir… - Danilo06311504 : RT @VittorioSgarbi: Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso in li… - BottaroRosella : RT @graziano_delrio: Ogni volta è un chiedersi perché? Come è potuto accadere? C’è un lavoro culturale da fare ma dobbiamo anche favorire i… - leggoit : #femminicidio a #vicenza, il dramma della figlia di Gabriela: pochi mesi fa aveva perso il fidanzato in un incidente -