Femminicidio a Vicenza: l'ex compagno che ha ucciso la donna è stato trovato morto

Nel 2019 era stato emesso il divieto per lui di avvicinarsi a Lidia Miljkovic. L'uomo le ha sparato attorno alle 9.30 dell'8 giugno 2022. Dopo essersi dato alla fuga, lo hanno scovato senza vita, assieme al cadavere della sua nuova partner.

VittorioSgarbi : Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso i… - graziano_delrio : Ogni volta è un chiedersi perché? Come è potuto accadere? C’è un lavoro culturale da fare ma dobbiamo anche favorir… - Danilo06311504 : RT @VittorioSgarbi: Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso in li… - BottaroRosella : RT @graziano_delrio: Ogni volta è un chiedersi perché? Come è potuto accadere? C’è un lavoro culturale da fare ma dobbiamo anche favorire i… - leggoit : #femminicidio a #vicenza, il dramma della figlia di Gabriela: pochi mesi fa aveva perso il fidanzato in un incidente -