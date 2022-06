Femminicidio a Vicenza: l’ex compagno che ha ucciso la donna è stato trovato morto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel 2019 era stato emesso il divieto per lui di avvicinarsi a Lidia Miljkovic. L'uomo le ha sparato attorno alle 9.30 dell'8 giugno 2022. Dopo essersi dato alla fuga, lo hanno scovato senza vita, assieme al cadavere della sua nuova partner. L'articolo proviene da Diredonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel 2019 eraemesso il divieto per lui di avvicinarsi a Lidia Miljkovic. L'uomo le ha sparato attorno alle 9.30 dell'8 giugno 2022. Dopo essersi dato alla fuga, lo hanno scovato senza vita, assieme al cadavere della sua nuova partner. L'articolo proviene da Dire

Advertising

VittorioSgarbi : Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso i… - repubblica : Femminicidio di Vicenza, la rabbia del nuovo compagno di Miljkovic: 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer… - francescocosta : Oggi su Morning: capiamo questa notizia sul futuro divieto di vendita di auto con motore termico; l’incredibile dop… - LorenzoOlivier : RT @VittorioSgarbi: Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso in li… - DaniSbrollini : ?? Le dinamiche di questo femminicidio pongono interrogativi, servono nuovi strumenti! Oggi alle 19 sarò in Piazza… -