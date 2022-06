Europa Verde: “Proposto nuovo regolamento per la gestione del verde pubblico” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il benessere del verde pubblico può e deve passare anche attraverso l’impegno concreto dei singoli cittadini. È questo il concetto alla base della proposta, protocollata in settimana al Comune di Salerno dal coordinamento cittadino di Europa verde, guidato da Raffaele Di Noia insieme ai due co-portavoce provinciali, Dario Barbirotti e Anna Cione. A margine delle polemiche, giuste e legittime, che nella scorsa settimana hanno investito l’amministrazione comunale sul tema della manutenzione e decoro delle aree verdi, il partito di Europa verde Salerno intende offrire una soluzione economica e di facile attuazione al problema ma soprattutto chiara al cittadino. “La proposta è semplice – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il benessere delpuò e deve passare anche attraverso l’impegno concreto dei singoli cittadini. È questo il concetto alla base della proposta, protocollata in settimana al Comune di Salerno dal coordinamento cittadino di, guidato da Raffaele Di Noia insieme ai due co-portavoce provinciali, Dario Barbirotti e Anna Cione. A margine delle polemiche, giuste e legittime, che nella scorsa settimana hanno investito l’amministrazione comunale sul tema della manutenzione e decoro delle aree verdi, il partito diSalerno intende offrire una soluzione economica e di facile attuazione al problema ma soprattutto chiara al cittadino. “La proposta è semplice – ...

