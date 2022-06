Euronics lancia il Black Friday d’Estate | sconti pazzeschi su Apple | Lenovo e prodotti Samsung

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono tanti i volantini attivi presso le varie catene di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici in questo periodo dell’anno, fra cui anche, dove dalla giornata di ieri, 7 giugno 2022, è possibile fare acquisti sfruttando la promo “”. Volantino, 8/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una iniziativa che andrà avanti per altre due settimane, fino al 22 giugno, e che permetterà di ottenerefino al 50 per cento su tantissimi, dai notebook agli smartphone, passando per le console di videogiochi, i condizionatori, i computer e via discorrendo. Inoltre sarà possibile effettuare anche acquisti rateizzati, pagando in 10 o 20 tranche, approfittando del tasso zero, quindi senza spendere un euro in più rispetto ...