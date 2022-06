Etna | bocca in Valle del Bove | colata lavica

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Catania – E’ scarsamente alimentata lache emerge dallaeffusiva apertasi ieri alla base della parete settentrionale della deserticadel, in zona Serracozzo, sull’.Il flusso lavico si è espanso di poche decine di metri.E’ quanto emerge da un sopralluogo sul posto degli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, che hanno accertato che lasi trova a circa 1.900-1.950 metri, una quota più in alto a quella precedentemente stimata.Continua invece invariata l’attività effusiva dalle bocche apertesi il 29 maggio, tra 2.900 e 2.700 metri, con i fronti lavici attivi che hanno raggiunto una quota di 2.000 metri circa. Dal punto di vista sismico non si registrano variazioni significative.Le stazioni delle ...