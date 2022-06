Estate: tintarella dopo ritocchi estetici, ecco le cicatrici a prova di sole (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - La voglia di ricorrere al chirurgo estetico si scatena prima dell'Estate, seppure, da sempre, l'esposizione ai raggi solari di cicatrici e lividi viene sconsigliata. Ci sono però, secondo gli esperti, interventi possibili che hanno meno 'controindicazioni estive' e strategie per evitare danni. "La stagione estiva è uno dei periodi più gettonati per sottoporsi alla chirurgia estetica grazie al maggior tempo a disposizione per affrontare una convalescenza serena ma non si devono dimenticare gli effetti del sole sulla pelle", spiega Daniele Spirito, specialista in Chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell'Università di Milano. "Il sole fa bene alle ossa, alle articolazioni, al metabolismo e alla cute - continua - ma, con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - La voglia di ricorrere al chirurgo estetico si scatena prima dell', seppure, da sempre, l'esposizione ai raggi solari die lividi viene sconsigliata. Ci sono però, secondo gli esperti, interventi possibili che hanno meno 'controindicazioni estive' e strategie per evitare danni. "La stagione estiva è uno dei periodi più gettonati per sottoporsi alla chirurgia estetica grazie al maggior tempo a disposizione per affrontare una convalescenza serena ma non si devono dimenticare gli effetti delsulla pelle", spiega Daniele Spirito, specialista in Chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell'Università di Milano. "Ilfa bene alle ossa, alle articolazioni, al metabolismo e alla cute - continua - ma, con il ...

