Estate in diretta si riprende subito la leadership: battuto Pomeriggio 5 alla seconda sfida (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ durato pochissimo il primato di Pomeriggio 5: dopo il primo faccia a faccia che aveva visto la trasmissione di Barbara d’urso avere la meglio contro Estate in diretta, ecco che Rai 1 torna a riprendersi quello che da mesi è il suo primato nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18.45. Nel Pomeriggio del 7 giugno 2022, la sfida viene vinta da Estate in diretta. Il programma condotto da Roberta Capua e Semprini torna a conquistare Il 17% di share. Seppur di pochissimo, Estate in diretta batte Pomeriggio 5 che lo ricordiamo, questa settimana saluterà il pubblico di Canale 5. Per Barbara d’urso infatti, è arrivato il momento di andare in ferie e tornare poi a settembre. E la conduttrice, in queste ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ durato pochissimo il primato di5: dopo il primo faccia a faccia che aveva visto la trasmissione di Barbara d’urso avere la meglio controin, ecco che Rai 1 torna arsi quello che da mesi è il suo primato nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18.45. Neldel 7 giugno 2022, laviene vinta dain. Il programma condotto da Roberta Capua e Semprini torna a conquistare Il 17% di share. Seppur di pochissimo,inbatte5 che lo ricordiamo, questa settimana saluterà il pubblico di Canale 5. Per Barbara d’urso infatti, è arrivato il momento di andare in ferie e tornare poi a settembre. E la conduttrice, in queste ...

Advertising

diamonds_franca : @MasterAb88 Che crollo la D'Urso alla seconda, battuta da Estate in diretta ...(senza Matano) ieri tutti a osannarla oggi,che figura di ?? - SonoIoEren : @GiusCandela Da notare pomeriggio 5 16,9 sotto estate in diretta neanche di mezzo punto estate in diretta ieri al 1… - Radiondarossa : RT @AtticaBluesRor: Nella puntata di domani di #AtticaBlues andremo alla scoperta dei più interessanti live di musica nera in cartellone qu… - pin_klo : RT @AtticaBluesRor: Nella puntata di domani di #AtticaBlues andremo alla scoperta dei più interessanti live di musica nera in cartellone qu… - AtticaBluesRor : Nella puntata di domani di #AtticaBlues andremo alla scoperta dei più interessanti live di musica nera in cartellon… -