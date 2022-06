Erdogan fa il Sultano anche con la Nato: ecco le sue 10 condizioni per dire Sì all'allargamento scandinavo (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Turchia ha posto dieci condizioni a Svezia e Finlandia per la revoca del suo veto all'adesione dei due Paesi alla Nato. Lo riferisce il quotidiano Yeni afak. Si va dalla richiesta a entrambi i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Turchia ha posto diecia Svezia e Finlandia per la revoca del suo veto all'adesione dei due Paesi alla. Lo riferisce il quotidiano Yeni afak. Si va dalla richiesta a entrambi i ...

Advertising

globalistIT : - FilippoSala3 : la famosa spia Cicero, attuano abilmente questa politica imperiale restando nel consesso Nato, facendo pagare a car… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il mercato non ci crede. Il sultano Erdogan sarà il garante per i porti di Kiev, ma per l’avvio dei trasporti i tempi… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il mercato non ci crede. Il sultano Erdogan sarà il garante per i porti di Kiev, ma per l’avvio dei trasporti i tempi… - fattoquotidiano : Il mercato non ci crede. Il sultano Erdogan sarà il garante per i porti di Kiev, ma per l’avvio dei trasporti i tem… -