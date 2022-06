Emma Marrone, il doloroso ricordo della cantante: “Mi manchi” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Emma Marrone e il ricordo straziante della cantante che lasciato tutti senza parole: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda La sua voce ha incantato milioni di fan che hanno sempre creduto nel suo meraviglioso talento venuto fuori grazie al noto talent show condotto da Maria De Filippi, Amici: stiamo parlando di lei, Emma Marrone. La donna, dopo l’esperienza al talent, ha incantato tutti con la sua voce al Festival di Sanremo insieme ai Modà aggiudicandosi la vittoria. Purtroppo, oggi, ha dovuto affrontare un grave ricordo che le ha fatto molto male. curiosità (foto web)Nel 2009 arriva la svolta per la cantante, quando viene scelta nella rosa dei cantanti di Amici, storico talent show ... Leggi su kronic (Di mercoledì 8 giugno 2022)e ilstrazianteche lasciato tutti senza parole: ecco cosa è successo, i dettaglivicenda La sua voce ha incantato milioni di fan che hanno sempre creduto nel suo meraviglioso talento venuto fuori grazie al noto talent show condotto da Maria De Filippi, Amici: stiamo parlando di lei,. La donna, dopo l’esperienza al talent, ha incantato tutti con la sua voce al Festival di Sanremo insieme ai Modà aggiudicandosi la vittoria. Purtroppo, oggi, ha dovuto affrontare un graveche le ha fatto molto male. curiosità (foto web)Nel 2009 arriva la svolta per la, quando viene scelta nella rosa dei cantanti di Amici, storico talent show ...

RadioItalia : Emma 'Mi manchi ??'. Il ricordo di Emma Marrone per Michele Merlo, scomparso un anno fa. @MarroneEmma… - marika_donne : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… - nonsonomaky : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… - CRYSTALPLUT0 : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… - radiofmfaleria : Emma Marrone - Calore -