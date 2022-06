Emergenza 118 | Saues | Dal ministero dello Salute inspiegabile episodio di sgarbo istituzionale 

(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Oggi, in occasione della nostra quarta manifestazione organizzata sotto la sede deldellaper consegnare al ministro una proposta normativa volta a superare lo stato di crisi del 118 e più in generale dei medici convenzionati del servizio diterritoriale, si è verificato un incresciosodiistituzionale”. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenzesanitaria, Paolo Ficco. “A differenza delle altre volte – spiega Ficco –, nessuno ha voluto o potuto riceverci, nonostante avessimo inoltrato la richiesta di prassi in largo anticipo: un torto nei confronti dei nostri referenti nazionali e regionali arrivati a Roma da ogni parte d’Italia, ma anche un pessimo ...

come comunica in una nota l'Azienda regionale emergenza urgenza. Fuori dalla scuola, in viale Papa Giovanni XXIII, sono intervenuti Polizia locale, carabinieri e 118, con elisoccorso, automedica e ambulanza. Grazie ai contributi di Fondazione Crt diverse nostre associazioni potranno acquistare nuove ambulanze migliorando l'efficienza del servizio di emergenza 118. Le nove ambulanze saranno presto operative. (ANSA) - BARI, 08 GIU - La Giunta regionale pugliese ha approvato la delibera per coprire il disavanzo nel comparto sanitario provocato dall'emergenza Covid-19. La variazione al Bilancio è di 118 milioni di euro.