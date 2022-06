Elodie rilancia il perizoma a vista con tribale metallico

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Negli Anni Duemila erano un must-have; ancora oggi sulla schiena delle persone appaiono fieri, anche se magari un po’ sbiaditi. Stiamo parlando dei tribali: i tatuaggi che hanno spopolato all’inizio del nuovo millennio. In moltissimi mostravano il trend – che più di tutti ha segnato la moda Y2K – lasciando intravedere il tatuaggio (nei mesi estivi) sulla pelle tra la canotta e i jeans oppure in spiaggia, tra i due pezzi del bikini. Un altro tratto stilistico degli stessi anni consisteva nell’indossare il, che usciva dai jeans a vita bassa. Sembra che questi due elementi pop stiano facendo il loro ritorno: a dimostrarlo, unendoli, è stata, che per il lancio della sua hit dell’estate 2022 si è ispirata proprio a quelle manie fashion e culturali. Vi raccomandiamo... ...

Fanpage.it vede Elodie con 'Tribale'. Dopo il video bollente di 'Bagno a mezzanotte' che le è costato l'accusa di sfruttare il suo corpo a fini commerciali, la cantante non si è fatta intimidire e ... Si tratta di un primo piano sul fondoschiena con un audace perizoma tribale che ricorda i tatuaggi che hanno spopolato negli anni 2000. Elodie mostra il perizoma "metallico" e rilancia i tribali (come ...