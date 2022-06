Elezioni a Palermo: candidato arrestato per “patto mafioso”, terremoto in Forza Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) A soli 4 giorni dalle Elezioni amministrative di domenica 12 giugno, a Palermo le forze dell’ordine hanno arrestato un candidato consigliere comunale di Forza Italia. Si tratta di Pietro Polizzi. Su di lui gravano pesanti accuse di mafia. terremoto a un passo dalle Elezioni, dunque, in città e in particolare in Forza Italia. “Sono talmente sconcertata da non avere più la voglia di proseguire” ha dichiarato Adelaide Mazzarino, moglie di Eusebio Dalì, vicepresidente dell’Ast (Azienda siciliana trasporti). La donna si presentava agli elettori in ticket con il 52enne Polizzi. Se l’arrestato andrà a giudizio “ci costituiremo parte civile, l’errore di candidarlo è stato mio” ha sottolineato Gianfranco ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) A soli 4 giorni dalleamministrative di domenica 12 giugno, ale forze dell’ordine hannounconsigliere comunale di. Si tratta di Pietro Polizzi. Su di lui gravano pesanti accuse di mafia.a un passo dalle, dunque, in città e in particolare in. “Sono talmente sconcertata da non avere più la voglia di proseguire” ha dichiarato Adelaide Mazzarino, moglie di Eusebio Dalì, vicepresidente dell’Ast (Azienda siciliana trasporti). La donna si presentava agli elettori in ticket con il 52enne Polizzi. Se l’andrà a giudizio “ci costituiremo parte civile, l’errore di candidarlo è stato mio” ha sottolineato Gianfranco ...

