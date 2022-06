Elena Sofia Ricci dopo la sesta stagione lascia Che Dio Ci Aiuti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aria di novità per Che Dio ci Aiuti: Elena Sofia Ricci dopo la sesta stagione non vestirà più i panni dell’amata Suor Angela Novità in arrivo anche per un’altra fiction pilastro di LuxVide: Elena Sofia Ricci lascerà Che Dio ci Aiuti dopo la sesta stagione. E così anche Suor Angela, come Don Matteo e come Francesco Neri, protagonista di Un Passo dal Cielo, ha deciso di lasciare la sua “casa”. Stando a quanto affermato da Lux Vide, casa di produzione di tutte e tre le fiction in questione, il personaggio della Ricci avrà un’evoluzione a staffetta in questa sesta stagione per poi ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aria di novità per Che Dio cilanon vestirà più i panni dell’amata Suor Angela Novità in arrivo anche per un’altra fiction pilastro di LuxVide:lascerà Che Dio cila. E così anche Suor Angela, come Don Matteo e come Francesco Neri, protagonista di Un Passo dal Cielo, ha deciso dire la sua “casa”. Stando a quanto affermato da Lux Vide, casa di produzione di tutte e tre le fiction in questione, il personaggio dellaavrà un’evoluzione a staffetta in questaper poi ...

