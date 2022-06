“Ecco Riccardo” Le prime foto del fidanzato e futuro marito di Alberto Matano | gli scatti di coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladeldi: chi è il. Da quando il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta ha fatto coming out è partita la caccia all’identità del suoma fino a oggi il giornalista era riuscito a mantenere la privacy e a vivere la sua storia all’ombra dei paparazzi. Ora è il settimanale Chi, in esclusiva, a pubblicate ledeldi“Ultimo weekend da scapolo per: il.conduttore de ‘La vita in diretta’ sta per sposare, sabato 11 giugno, il suo amore: nozze che saranno officiate da Mara Venier”, si legge sull’account ufficiale del ...