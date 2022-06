“È successo al matrimonio”. Isabella Ricci di UeD lo racconta: è dispiaciuta, ma “era prevedibile” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Isabella Ricci ha sposato Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Si sono incontrati, si sono piaciuti e hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa si sono sposati e nelle ultime ore in una intervista a Nuovo Tv hanno raccontato cosa hanno provato in quei momenti. Il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, è stato celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio. La donna ha detto: “Lui avrebbe anche potuto anche andare all’altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato”. Poi si ha svelato chi era presente al matrimonio pur senza fare nomi: “A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha sposato Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Si sono incontrati, si sono piaciuti e hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa si sono sposati e nelle ultime ore in una intervista a Nuovo Tv hannoto cosa hanno provato in quei momenti. Ildie Fabio Mantovani, è stato celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio. La donna ha detto: “Lui avrebbe anche potuto anche andare all’altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato”. Poi si ha svelato chi era presente alpur senza fare nomi: “A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i ...

Advertising

Marta2790542066 : @spillthethe Ma davide sicuro che la invitata?magari dopo quello che è successo evita di invitare jess,se la invita… - LoredanaRiccard : @UmutBarbaros Difatti nessuno ci crede al matrimonio in Italia…anche perché questa notizia è sbagliata…l’unica cosa… - Luisa70368354 : RT @Antdef22: Ho spesso visto persone diventare nevrotiche per essersi accontentate di risposte sbagliate; cercano la posizione, il matrimo… - anaritatiberi : RT @Antdef22: Ho spesso visto persone diventare nevrotiche per essersi accontentate di risposte sbagliate; cercano la posizione, il matrimo… - Alfredo61692624 : RT @Antdef22: Ho spesso visto persone diventare nevrotiche per essersi accontentate di risposte sbagliate; cercano la posizione, il matrimo… -