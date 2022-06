È stato trovato in Albania il relitto del piroscafo Principe Umberto (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Il relitto del piroscafo Principe Umberto, affondato nel Canale d'Otranto da un sommergibile austroungarico l'8 giugno 1916, è stato trovato dai Rov di Guido Gay a 1.000 metri di profondità in un tratto di mare a circa 15 miglia a Sud-Ovest di Capo Linguetta. L'eccezionale scoperta, avvenuta esattamente a 106 anni di distanza dal drammatico episodio del siluramento in cui persero la vita quasi 2.000 militari del 55esimo Reggimento del Regio Esercito in trasferimento marittimo dall'Albania al fronte dell'Isonzo, è stato reso possibile dalla sofisticata tecnologia impiegata nella ricerca. Gay non è nuovo a scoperte del genere. Famoso per aver trovato la Corazzata Roma nel Golfo dell'Asinara, è stato protagonista di molti altri ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Ildel piroscafo, affondato nel Canale d'Otranto da un sommergibile austroungarico l'8 giugno 1916, èdai Rov di Guido Gay a 1.000 metri di profondità in un tratto di mare a circa 15 miglia a Sud-Ovest di Capo Linguetta. L'eccezionale scoperta, avvenuta esattamente a 106 anni di distanza dal drammatico episodio del siluramento in cui persero la vita quasi 2.000 militari del 55esimo Reggimento del Regio Esercito in trasferimento marittimo dall'al fronte dell'Isonzo, èreso possibile dalla sofisticata tecnologia impiegata nella ricerca. Gay non è nuovo a scoperte del genere. Famoso per averla Corazzata Roma nel Golfo dell'Asinara, èprotagonista di molti altri ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto dentro un'automobile il presunto killer di Lidia Miljkovic. All'interno della vettura è stat… - Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - fanpage : È morto #RobertoBrunetti, noto come #erpatata. L'attore è stato trovato senza vita in casa sua, aveva 55 anni - silvabolzano : RT @AvvCao: @Emilystellaemi2 Datemi una mano a trovare una famiglia a questo angioletto, ha un anno circa è bellissimo e molto buono. È sta… - michi72michela : RT @AvvCao: @Emilystellaemi2 Datemi una mano a trovare una famiglia a questo angioletto, ha un anno circa è bellissimo e molto buono. È sta… -