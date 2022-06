Advertising

GiuseppeConteIT : A Strasburgo è stato raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue sul #salariominimo. Il @Mov5Stelle da anni porta avanti… - ItalianAirForce : Gli #Eurofighter del 36° Stormo Caccia hanno raggiunto recentemente 50.000 ore di volo. Il traguardo è stato segnat… - GiovaQuez : Grimaldi: 'Quello di #Medvedev è stato uno sfogo contro tutto l'odio contro la Russia. Ci meravigliamo di queste af… - ValentinaBoop : RT @L_Imbranauta: @ValentinaBoop L’invidia è na brutta bestia, specialmente quando si ha un solo obiettivo ed pure stato raggiunto male, qu… - ilpost : È stato raggiunto un accordo per una nuova legge dell’Unione Europea per aumentare il numero di donne nei consigli… -

Il Post

... lunghe code fin dalla prima mattina agli accessi, sia per chi hail polo fieristico in ... Monza Brianza e Lodi secondo Camera di Commercio èdi circa 1,7 miliardi di euro, in crescita ...Ascolta questo articolo In questi giorni il nostro Paese èattraversato da una intensa ondata di calore che ha fatto schizzare verso l'alto i termometri, ... I venti hannoi 100 km/h ... È stato raggiunto un accordo per una nuova legge dell’Unione Europea per aumentare il numero di donne nei consigli di amministrazione delle società Domenica si torna alle urne per votare sui cinque referendum tutti incentrati sulla giustizia. Dalle misure di custodia cautelare alle funzioni delle carriere dei magistrati Ecco cosa si andrà a votar ...L’ex premier, barricadera di Maidan: «Il 24 febbraio dormivo coi nipotini. Poi lo choc. A Salvini consiglio: non perda tempo con un viaggio a Mosca. La Turchia è un Paese amico» ...