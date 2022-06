E se succedesse di nuovo? Come reagirebbe il vostro partner? Scopriamo come affrontare un nuovo lockdown (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal vedersi per qualche ora al giorno al dover passare intere giornate praticamente appiccicati. come reagireste a dover stare 24 ore su 24 insieme al vostro partner? A molti di voi sarà successo durante il lockdown, e se dovesse ricapitare di nuovo? La prima volta è stato un disastro: i dati raccolti hanno stimato, infatti, un aumento dei divorzi per la scoperta di reciproche infedeltà. E se succedesse ancora? Quanti sopravviverebbero ad un nuovo lockdown? Coppie durante il lockdown – (24live) – curiosauro.itIncollati al partner La pandemia di coronavirus ha sconvolto in un attimo il nostro modo di vivere, costringendoci a cambiare radicalmente abitudini. Anche i ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal vedersi per qualche ora al giorno al dover passare intere giornate praticamente appiccicati.reagireste a dover stare 24 ore su 24 insieme al? A molti di voi sarà successo durante il, e se dovesse ricapitare di? La prima volta è stato un disastro: i dati raccolti hanno stimato, infatti, un aumento dei divorzi per la scoperta di reciproche infedeltà. E seancora? Quanti sopravviverebbero ad un? Coppie durante il– (24live) – curiosauro.itIncollati alLa pandemia di coronavirus ha sconvolto in un attimo il nostro modo di vivere, costringendoci a cambiare radicalmente abitudini. Anche i ...

