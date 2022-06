“È deciso così”. Chiusura Isola dei Famosi, la notizia definitiva dopo le prime indiscrezioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Isola dei Famosi a rischio Chiusura. Questa l’indiscrezione bomba che è stata sganciata negli ultimi giorni e che ha fatto entrare nel panico milioni di telespettatori. Ovviamente non si trattava di voci riguardanti l’attuale edizione, che ormai terminerà il suo percorso a fine giugno con la proclamazione del vincitore. Si era però paventata l’ipotesi che Mediaset non continuasse più a puntare sul reality show a partire dall’anno prossimo. E ora sono giunti altri rumor a proposito di questa notizia. L’Isola dei Famosi a rischio Chiusura ha allarmato il pubblico, che comunque è anche molto concentrato sulle dinamiche degli attuali concorrenti. L’ex naufrago Roger Balduino ha ad esempio fatto una rivelazione clamorosa su Estefania Bernal: “Sì, con Estefania abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)deia rischio. Questa l’indiscrezione bomba che è stata sganciata negli ultimi giorni e che ha fatto entrare nel panico milioni di telespettatori. Ovviamente non si trattava di voci riguardanti l’attuale edizione, che ormai terminerà il suo percorso a fine giugno con la proclamazione del vincitore. Si era però paventata l’ipotesi che Mediaset non continuasse più a puntare sul reality show a partire dall’anno prossimo. E ora sono giunti altri rumor a proposito di questa. L’deia rischioha allarmato il pubblico, che comunque è anche molto concentrato sulle dinamiche degli attuali concorrenti. L’ex naufrago Roger Balduino ha ad esempio fatto una rivelazione clamorosa su Estefania Bernal: “Sì, con Estefania abbiamo ...

Advertising

sognitrasilenzi : chi mi conosce sa quanto questo sia importante per me e quanto avessi zero speranze a riguardo fino a stamattina. l… - Sara74927299 : Un Fandom anche se si parla di Pitt e Jolie non vive di ricordi ormai l'ha scelta l'hanno fatta e un suicidio? Sic… - Cristia93103770 : @JannikSinner_Up Se Jannik ha deciso così avrà tutti i suoi motivi - valeagle17 : Appena letto in tl che non posso dire Gasly bello e Norris brutto perché hanno deciso così ?? Vabbe. Allora non lo d… - Francesco989891 : Ho deciso. Appena riesco a mettere da parte qualche soldo facendo anche un lavoretto così, vado a farmi un corso p… -

Stilista impiccata, l'ex fidanzato Marco Venturi condannato a sei anni Lo ha deciso col rito abbreviato il gup Raffaella Mascarino, che ha riqualificato l'accusa di ... credevo nella giustizia e non mi sono sbagliata', ha aggiunto la sorella, in lacrime così come la mamma,... Maria Elena cerca la madre biologica su TikTok: 'Mi ha partorito di nascosto, aveva 15 anni' Proprio tramite il social, gettonatissimo tra i suoi coetanei e non solo, ha deciso di fare un ... 'Ho iniziato così a fare delle ricerche, scoprendo che un'infermiera si ricordava bene del mio caso. ... Libero Tecnologia Lo hacol rito abbreviato il gup Raffaella Mascarino, che ha riqualificato l'accusa di ... credevo nella giustizia e non mi sono sbagliata', ha aggiunto la sorella, in lacrimecome la mamma,...Proprio tramite il social, gettonatissimo tra i suoi coetanei e non solo, hadi fare un ... 'Ho iniziatoa fare delle ricerche, scoprendo che un'infermiera si ricordava bene del mio caso. ... Caricatore unico USB: l'Europa ha deciso così