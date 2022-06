E’ arrivato il letto che fa ringiovanire di 15 anni | lo usa Cristiano Ronaldo | ma ecco che succede veramente a chi lo prova

Leggi su chesuccede

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La notizia sta facendo il giro del web, non solo per la curiosità, ma anche per il fatto che l’azienda produttrice parla della potenza di questo, in grado di ridurre l’età biologica di 15. Circa il 30% degli adulti ha difficoltà a dormire. Vediamo cosaal corpo se riposiamo su questo. L'articolo proviene da Che.it.