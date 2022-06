Dybala-Inter: sensazioni positive. Ottimismo per Cambiaso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata di incontri a Milano tra la società nerazzurra gli agenti dei due giocatori. Proseguono le trattative per convincere l’argentino a sbarcare a Milano, così come resta vivo l’Interesse per il terzino del Genoa. Dopo i rispettivi incontri le sensazioni sono molto positive. Dybala-Inter è un matrimonio che s’ha da fare, così come per Cambiaso. Dybala-Inter, distanza colmabile tra domanda e offerta? L’incontro tra le parti si è svolto all’Interno della sede nerazzurra. Al summit erano presenti Marotta, Ausilio e Zanetti. L’Inter si è “scoperta” e ha fatto la prima proposta ufficiale all’attaccante argentino. L’idea sarebbe quella di offrire un ricco contratto da sei milioni di euro più bonus per i prossimi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata di incontri a Milano tra la società nerazzurra gli agenti dei due giocatori. Proseguono le trattative per convincere l’argentino a sbarcare a Milano, così come resta vivo l’esse per il terzino del Genoa. Dopo i rispettivi incontri lesono moltoè un matrimonio che s’ha da fare, così come per, distanza colmabile tra domanda e offerta? L’incontro tra le parti si è svolto all’no della sede nerazzurra. Al summit erano presenti Marotta, Ausilio e Zanetti. L’si è “scoperta” e ha fatto la prima proposta ufficiale all’attaccante argentino. L’idea sarebbe quella di offrire un ricco contratto da sei milioni di euro più bonus per i prossimi ...

