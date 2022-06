Dybala Inter, incontro positivo: ecco la prima offerta dei nerazzurri (Di mercoledì 8 giugno 2022) per l’attaccante in scadenza con la Juventus Sky Sport aggiorna sull’incontro tra l’agente di Dybala Jorge Antun e l’Inter. L’esito dell’incontro è stato positivo: l’Inter per la prima volta ha formalizzato un’offerta di quattro anni che si aggira sui sei milioni di euro all’anno più bonus. La richiesta dell’entourage di Dybala è più alta ma non di molto (circa otto milioni all’anno più bonus). C’è ancora distanza, com’è normale che sia dopo il primo contatto tra le parti, ma si tratta di una distanza colmabile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) per l’attaccante in scadenza con la Juventus Sky Sport aggiorna sull’tra l’agente diJorge Antun e l’. L’esito dell’è stato: l’per lavolta ha formalizzato un’di quattro anni che si aggira sui sei milioni di euro all’anno più bonus. La richiesta dell’entourage diè più alta ma non di molto (circa otto milioni all’anno più bonus). C’è ancora distanza, com’è normale che sia dopo il primo contatto tra le parti, ma si tratta di una distanza colmabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

