Dybala-Inter | giornata decisiva | l’agente dell’argentino nella sede nerazzurra

(Di mercoledì 8 giugno 2022)all’, l’con: è già un matrimonio annunciato, di quelli che però se non si celebrano quando l’amore è ancora fresco rischiano di saltare proprio davanti all’altare. Ecco perché oggi è una, di quelle che possono dare il la al primo vero colpo di calciomercato in Serie A:dell’attaccante argentino, Jorge Antun, mercoledì pomeriggio è entratodel club nerazzurro. Nessunavista concessa ai giornalisti, sorriso d’ordinanza e un semplice “sì” in risposta a una domanda sul suo ottimismo. Antun, accompagnato da duemediari, è in missione per apparecchiare il passaggio diall’: tutta una ...

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - MatteoBarzaghi : Sede Inter. Arriva Antun, agente di Dybala. Non voleva parlare, gli ho chiesto se è ottimista in generale nella vit… - MarcelloChirico : Di tutti i principali top club europei che parteciparanno alla prossima #ChampionsLeague ce n'è solo uno che vuole… - biscione_blog : RT @MarcelloChirico: Di tutti i principali top club europei che parteciparanno alla prossima #ChampionsLeague ce n'è solo uno che vuole lo… - PolettiniAlice : RT @Antonio8384: 'Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo' #Dybala #Inter https://t.c… -

Commenta per primo Giornata di grandi incontri presso la sede dell'che dopo l'agente die quello di Bastoni e Inzaghi, ha visto arrivare anche Giovanni Bia che gra gli altri è l'agente anche di Andrea Cambiaso.di Michele Cappello - Redazione Di Marzio I nerazzurri continuano a lavorare per portare a Milano l'attaccante argentino, su cui c'è anche l'Atletico Madrid La storia trae l'ha tutte le caratteristiche per diventare il più classico dei tormentoni di calciomercato. Il corteggiamento è noto, l'interesse dichiarato. Il finale, però, è ancora tutto da ...L'Inter è in bilico tra Lukaku e Dybala: "Portare il belga sarebbe un’operazione da Oscar, ma io vedo meglio Lautaro in coppia con Dybala. Il discorso che faccio è diverso, abbiamo visto pregi e ...Inter, l’agente di Paulo Dybala nella sede del club nerazzurro per parlare del suo assistito resta sul vago Il club nerazzurro non pensa solo a difendere i suoi talenti dagli assalti delle big europe ...