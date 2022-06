Dybala-Inter, agente nella sede dei nerazzurri (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dybala all’Inter? Sembrerebbe di si. Sono ore calde per il passaggio della Joya all’Inter. Il procuratore dell’argentino Jorge Antun, secondo quanto ripotato da Gazzetta, al momento si troverebbe nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione a Milano. L’agente il il club sono a lavoro per trovare un accordo per il passaggio dell’attaccante a fine contratto con la Juventus. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022)all’? Sembrerebbe di si. Sono ore calde per il passaggio della Joya all’. Il procuratore dell’argentino Jorge Antun, secondo quanto ripotato da Gazzetta, al momento si troverebbenerazzurra in Viale della Liberazione a Milano. L’il il club sono a lavoro per trovare un accordo per il passaggio dell’attaccante a fine contratto con la Juventus. Segui ZON.IT su Google News.

