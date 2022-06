"Due buone notizie di sanità e accoglienza", #DAmato ringrazia San Raffaele di Roma e Sant'Eugenio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Due buone notizie di sanità e accoglienza. L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, commenta così le storie di Sofia e Vadim. La prima è la bambina ucraina accolta a marzo dal San Raffaele di Roma in condizioni critiche per un attacco russo, che negli ultimi giorni è finalmente tornata a camminare. Il secondo è il 17enne, anche lui ucraino, curato al Sant'Eugenio per gravi ustioni. "Le storie di Sofia di 13 anni che torna a camminare al San Raffaele Pisana e di Vadim di 17 anni gravemente ustionato nel tentativo di salvare la madre e ora in cura al centro grandi ustioni del Sant'Eugenio con doppio intervento chirurgico e ricostruttivo, rappresentano due ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Duedi. L'assessore alladella Regione Lazio, Alessio D'Amato, commenta così le storie di Sofia e Vadim. La prima è la bambina ucraina accolta a marzo dal Sandiin condizioni critiche per un attacco russo, che negli ultimi giorni è finalmente tornata a camminare. Il secondo è il 17enne, anche lui ucraino, curato alper gravi ustioni. "Le storie di Sofia di 13 anni che torna a camminare al SanPisana e di Vadim di 17 anni gravemente ustionato nel tentativo di salvare la madre e ora in cura al centro grandi ustioni delcon doppio intervento chirurgico e ricostruttivo, rappresentano due ...

